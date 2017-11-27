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27 Kasım 2017 17:33

Keşan Belediye Başkanı Özcan, işçilerin maaş alamamasıyla ilgili konuştu

Edirne’nin Keşan ilçesinde CHP’li Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, belediyede çalışan taşeron işçilerin 4 aydır maaş alamadığı iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Özcan, işçilerin maaş alamamasıyla ilgili konuştu

27 Kasım 2017 17:33


Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, işçilerin maaş alamadığı iddiasıyla ilgili konu için yaptığı açıklamada, “4 ay değil, abartmasınlar. Bazı bölümlerde 2 ay geriden gittiğimiz var. Biz bunu keyfi olarak yapmıyoruz. Doğal gaz alt yapısında 16 ayda bütün yollarımız bozuldu. Bunların tamirlerini yapmak bile bizim 2 yıllık bütçemizi yer. Bize gökten para yağmıyor ama kimsenin belediyede alacağı kalmaz. Daha önce de yağmur suyu kanalizasyon yaparken taşeron işçilere 3-5 aylık gecikmemiz oldu ama onları kısa sürede kapattık. Taşeron işçilerin kadrolaşması gündeme geldi. Bunlar Meclisten çıkacak kanunlar ile olacak şeyler. Şu anda bir netlik yok. Çalışmalar sürüyor, inşallah çalışanlar için iyi olur" dedi.




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