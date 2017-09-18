Keşan Belediyesi’nin ağaç kesimine AK Parti’den tepki

AK Parti Keşan İlçe Başkan Yardımcısı Gürcan Kılınç, bilinçsizce yapılan ağaç kesimlerine tepki gösterdi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde geçtiğimiz aylarda yol genişletme çalışmaları kapsamında Kurtuluş Caddesi’nde kesilen asırlık çınar ağaçları büyük tepkiye yol açmıştı. Keşan Belediyesi ekiplerince ilçede yine yol genişletme çalışmaları kapsamında ağaç kesimi yapıldı. Bazı duyarlı vatandaşlar tarafından tepki gösterilen ağaçların kesimiyle ilgili olarak AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gürcan Kılınç da ağaç kesiminin yapıldığı Anafartalar Caddesi üzerinde incelemelerde bulundu. Yol yapım çalışmalarının devam ettiği cadde üzerinde bulunan yaklaşık 60 yıllık ağaçların kesilmesi büyük tepkilere yol açtı.

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gürcan Kılınç, Keşan Belediyesinin ağaçlardan ne istediğini sorarak, “Keşan Belediyesi daha önce de bu hatayı yaptı. Keşan Belediyesi neden bu ağaçları kesiyor. Ağaçlar kesilmeden kaldırım yapılmıyor mu? 60 yıllık bir ağacı kesmek mi gerekiyor. Daha önce Kurtuluş Caddesi’nde de aynı şekilde ağaçlar kesildi. Hata yaptık dediler. Ama bu ikinci bir hata. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Bahaneleri de yol genişletmek olacak. Ama gerçekten çok yazık. Ağaç kesilmeden de yol, kaldırım yapılabiliyor” dedi.

Keşan’ın havası en kirli ilçe olduğunu aktaran Kılınç, “Bildiğimiz üzere Keşan havası en kirli ilçe. Ağaçlar bizim oksijen kaynağımızdır. Keşan Belediyesi de bu ağaçlarımızı keserek bizim oksijenimizi de kesiyor. Zaten her yer taş yığını. Bu ağaçlarda kesilerek Keşan Belediyesi nefesimizi kesiyor. Çok yanlış şeyler bunlar. Keşan Belediyesini kınıyoruz” diye konuştu

Konuyla ilgili Keşan Belediyesinden bir açıklama yapılması bekleniyor.