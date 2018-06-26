Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 10:44

Keşan Devlet Hastanesi yeni binası kapılarını açıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde Destek Kıtaları Kavşağı yakınında inşa edilen devlet hastanesi yeni binası, 29 Haziran 2018 tarihinde hizmet vermeye başlıyor.

Keşan Devlet Hastanesi yeni binası kapılarını açıyor

26 Haziran 2018 10:44


Mevcut Keşan Devlet Hastanesinin bahçesine asılan afişte, tüm hasta kabullerinin 29 Haziran Cuma günü saat 17.00’den itibaren yeni hastane binasında yapılacağı duyuruldu.


30 bin metrekare alana sahip, 150 yatak kapasiteli Keşan Devlet Hastanesi yeni binası, tıbbi hizmet kalitesi en üst düzeyde düşünülerek inşa edildi ve ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldı. Hastane, 5 akıllı ameliyathaneye, 1 kadın doğum ameliyathanesine, 16 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesine, 6 yataklı koroner yoğun bakım ünitesine, 10 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesine, 3 odalı SDL (sancılı doğum lohusa) odasına, KBRN ünitesine, 11+2 hemodiyaliz yatağına, 36 adet poliklinik odasına, 50 adet kapalı ve 125 araç kapasiteli otopark alanına sahip.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
25
°
C
  • Salı
    25°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç