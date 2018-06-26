Keşan Devlet Hastanesi yeni binası kapılarını açıyor

Mevcut Keşan Devlet Hastanesinin bahçesine asılan afişte, tüm hasta kabullerinin 29 Haziran Cuma günü saat 17.00’den itibaren yeni hastane binasında yapılacağı duyuruldu.

30 bin metrekare alana sahip, 150 yatak kapasiteli Keşan Devlet Hastanesi yeni binası, tıbbi hizmet kalitesi en üst düzeyde düşünülerek inşa edildi ve ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldı. Hastane, 5 akıllı ameliyathaneye, 1 kadın doğum ameliyathanesine, 16 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesine, 6 yataklı koroner yoğun bakım ünitesine, 10 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesine, 3 odalı SDL (sancılı doğum lohusa) odasına, KBRN ünitesine, 11+2 hemodiyaliz yatağına, 36 adet poliklinik odasına, 50 adet kapalı ve 125 araç kapasiteli otopark alanına sahip.