Keşan Devlet Hastanesi yeni binası kapılarını açtı

Keşan Devlet Hastanesi yeni binada hizmet vermeye devam edecek. Hastanede bulunan ekipmanlar yeni hizmet binasına götürülürken, yatan hastalar ambulanslar ile taşındı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ve yönetim kurulu üyeleri ve Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Hastane Başhekimi Opr. Dr. Serhat Göçer’den bina hakkında bilgi aldı.

Aksal ve beraberindekiler daha sonra yatan hastaları ziyaret ederek, yeni bina hakkında fikirlerini sordu.

30 bin metrekare alana sahip, toplam 195 yatak kapasiteli Keşan Devlet Hastanesi yeni binası, tıbbi hizmet kalitesi en üst düzeyde düşünülerek inşa edildi ve ileri teknoloji tıbbi cihazlarla donatıldı. Hastane, 5 akıllı ameliyathaneye, 1 kadın doğum ameliyathanesine, 21 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesine, 6 yeni doğan yoğun bakım ünitesine, 14 hemodiyaliz yatağına, 36 adet poliklinik odasına, 50 adet kapalı ve 125 araç kapasiteli otopark alanına sahip.