Keşan Erikli’de çöp isyanı

AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı yöneticileri, CHP’li Keşan Belediyesi tarafından Erikli Sahili’ndeki çöplerin Erikli-Danişment köyü yolu üzerinde ormanlık alana atıldığını iddia etti. Söz konusu alana gelen yöneticiler karşılaştıkları manzara karşısından şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ormanlık alan içerisinde biriken çöpler yapılan çevre katliamını gözler önüne serdi.

İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık ile yöneticiler Beyhan Nanta, Gürcan Kılınç ve Mustafa Dinçer çöplerin biriktiği alanda incelemede bulunarak basın açıklaması yaptı.

Hüseyin Boyalık, "Gayet güzel bir yer. Normal şartlarda burası Erikli köyü ile Danişment köyü arasında meşelik bir alan. Bu alanda piknik ve mesire alanları olması gerekirken Keşan Belediyesi gelmiş, Erikli ve Yayla’dan topladığı çöpleri buraya atıyor. Dozerler vasıtasıyla buraya yayıyorlar. Sonra içerisindeki plastikleri, kağıt parçalarını ayırarak aklı sıra bertaraf tesisi kurmuşlar. Bunun affedilecek, su götürülecek bir tarafı yok. Burası doğanın katledildiği, pislik içerisinde bir yer haline gelmiş. Keşan’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın verdiği katkılarla yapılan bir katı atık bertaraf tesisi var. Keşan Belediyesi bunu ben yaptım diye övünüyor. Hayır, onu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği destek ile Keşan Belediyesi yaptı. İşte Keşan Belediyesinin yaptığı bu. Keşan Belediyesi bundan fazlasını yapamaz. Keşan Belediyesinin yaptığı ormanları böyle katletmek. Sazlıdere’yi her gün gündeme getiriyorlar veya TANAP’ı eleştiriyorlar, doğal gaz boru hatlarını eleştiriyorlar. Hayır, eleştirilmesi gereken işte budur. Çevremize verilen zarar meydanda. Bu ormanlar çoluk çocuğumuza kalacak mirastır. Bu şekilde katledilmesi, çöp içerisinde olması Doğru olan bu değil" dedi.