Keşan'da 120 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde son 2 günde 120 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, Keşan otogarı çevresinde yaptığı devriye esnasında Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde park halinde duran 22 AAH plakalı minibüs içerisinde Pakistan ve Somali uyruklu 14 şahıs tespit etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İ.B. adına kayıtlı olan aracın sürücüsünün tespiti için çalışmalar sürüyor.

2-3 Ekim 2018 tarihlerinde ise ekipler tarafından Pakistan, Somali, Bangladeş ve Filistin uyruklu olduklarını beyan eden 106 göçmen Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali ve çevresinde yakalandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne sevk edildi.