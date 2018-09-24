Keşan'da 20 kazan aşure dağıtıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 20 kazan aşure dağıtıldı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 7.'si gerçekleştirilen etkinlikte, hayırsever iş adamları ve vatandaşların katkılarıyla alınan malzemeler ile Mustafa Mahallesi Mahalle Kadın Çalışma Grubu üyeleri tarafından aşure yapılarak halka dağıtıldı. Muhtarlık önündeki etkinliğe CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yenimuhacir Belediye Başkanı Recep Ordu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, Keşan Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, mahalle halkı ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar, geleneksel hale gelen etkinliğe rahmetli Dr. Ali İhsan Çuhacı'nın vesile olduğunu belirterek, hayırsever iş adamı Çuhacı'yı rahmetle andıklarını söyledi. Kalfalar, bu yıl 20 kazan aşure yaptıklarını ve halka dağıtacaklarını kaydetti.

İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit'in okuduğu duanın ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.