Keşan'da 9 ayda bin 264 göçmen yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından 9 ayda yapılan çalışmalarda toplam bin 264 göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak-17 Eylül tarihleri arasında yasadışı göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda toplam bin 264 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler hakkında 6458 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan gerekli işlemler yapıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.