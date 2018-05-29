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29 Mayıs 2018 18:25

Keşan’da bonzaiye tepkiler sürüyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde 7 yaşında bir çocuğa bonzai içirilmesine tepkiler devam ediyor.

Keşan’da bonzaiye tepkiler sürüyor

29 Mayıs 2018 18:25

Trakya Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Fahrettin Savcu, bonzaiye karşı seferberlik ilan edilmesini istedi.


Keşan’da son 6 yılda bonzai vakalarının arttığını belirten Savcu, “Bonzai, gençlerimizin baş belası haline geldi. Bu illet yüzünden gençlerimizi kaybettik ve birçok eve ateş düştü. Artık ambulanslar dahi yetişemez oldu. Bonzai toplumda ne yazık ki sıradan bir olaymış gibi görülmeye başlandı. Bu durum bizleri son derece üzmektedir. Bonzai ile mücadelede sadece emniyete değil tüm topluma büyük iş düşüyor. Sadece fakir ya da zenginin sorunu değil; Keşan’ın sorunudur. Bundan ötürü de bataklığın el birliği yapılarak kurutulması lazım. Gençlerimizi bu illete teslim etmemiz gerekiyor. Yaşanan soruna duyarsız kalınmamalı. Keşan’ın tüm güçlerinin bu sorun konusunda seferberlik ilan etmesini istiyoruz. Çocuklarımız için bir olalım. Bonzai ve diğer uyuşturucu maddelere çocuklarımızı teslim etmeyelim” diye konuştu.




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