Keşan’da hava kirliliği hassas noktada

Havası en kirli ilçe olarak bilinen Keşan’da hava kirliliği yine uyarı veriyor. Havaların soğumasıyla birlikte Keşan’da hava kirliliği hissedilir duruma geldi. Kirli hava, özellikle akşam saatlerinde rahatsız edici düzeye ulaşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları web sitesindeki Coğrafi Bilgi Haritasında Keşan, hava kirliliği açısından "hassas" anlamını taşıyan "turuncu" ikon ile işaretlendi. Hava kirliliği değeri zaman zaman 40 g/m olarak kayıtlara geçerken, hava kirliliği sınırının AB üyesi ülkelerde 50 g/m olduğuna dikkat çekildi. Web sitesindeki istasyon bilgisinde havadaki kükürt oranının bazı dönemde 775 g/m oranına kadar yükseldiği görülüyor.

"Keşan ne yazık ki ülkemizin havası en kirli olan şehirlerinden biri"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Keşan İlçe Teşkilatı Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Beyhan Nanta, Keşan’da standartların çok çok üzerinde bir kirli hava olduğunu söyledi.

Nanta, "Keşan ne yazık ki ülkemizin havası en kirli olan şehirlerinden biri. Standart değerlerin çok çok üzerinde kirli havamız var. Karbonmonoksit, karbondioksit, kükürtdioksit olarak baktığımızda limit değerlerin çok üzerinde verilere sahip. Bununda başlıca nedenleri; birincisi yakıt olarak ısınma amaçlı kalitesiz kömürün kullanılmış olması. İkincisi çarpık kentleşme. Şehirde ısı adası oluşacak şekilde şimdiye kadar şehir planı yapılmış. Binalar arasında yeterli açıklık yok. Yol güzergahları oluşturulurken yanında bulunan ağaçlar ile bir yeşil koridor oluşturulup araçların neden olduğu kükürtdioksitin emilmesi sağlanır. Biz Keşan’da Kurtuluş Caddesi’nde yoldaki ağaçları kestik. Çok kötü uygulamalar arka arkaya devam ediyor. Plansız, uygun olamayan imar planlara göre yapılmış şehirleşme nedeniyle hava sirkülasyonu olmuyor ve bütün kirli hava şehrin üzerinde tabaka olarak kalıyor. Bu da kirli hava solumamıza neden oluyor. Kalorisi düşük kömür kullanımı konusunda geçen yıl, yüksek kalorili kömür kullanılmasını teşvik etmiştik. Belediyenin bunu takip etmesini istemiştik. Ancak ne düzenli takip yapıldı ne de kömürün uygun şekilde yakılması sağlandı. Kötü uygulamalarla geçen yıl yine kötü havayı soluduk. Şimdi de aynı uygulamalar devam edecektir. Ancak bana umut veren gelişme; doğalgaza geçiş sürecinin başlaması oldu. 2 binin üzerinde abone var. Bu güzel bir gelişme ama yeterli değil. Doğalgaza geçiş sürecini arttırmamız lazım. Hükümet olarak belli kıstaslar temiz hava koşulları ulaşalım diye kaldırıldı. Belediyenin de belli adımlar atarak, bu konuyu desteklemesi gerekiyor. Keşan’ın temiz hava sulaması için biran önce doğal gaza geçiş sürecini hızlandırmak. Herkesin bu konuda gerekli çabayı göstermesi gerekiyor" dedi.