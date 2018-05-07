Keşan’da HEM’in yıl sonu sergisi açıldı

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleşen törene Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, Avustralya Büyükelçisi MarcInnes Brown, Avustralya’nın Çanakkale Başkonsolosu Dylan Walsh, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, siyasi partiler ile STK’ların başkan ve temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından

bir konuşma yapan Keşan HEM Müdürü Turgut Yıldız, “Hedefimiz her vatandaşımızın kurs programlarından yararlanmasını sağlamaktır. Talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kurslarımızı planlamaktayız. Toplam kurs sayımız 415, toplam kursiyer sayısı 8 bin 456, verilen belge sayısı 4 bin 56” dedi.

Tören, Keşan HEM Minikler Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti. Tören, protokol tarafından sergi açılışının yapılması ve serginin gezilmesinin ardından ikramda bulunulmasıyla sona erdi.