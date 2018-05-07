Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 19:40

Keşan’da HEM’in yıl sonu sergisi açıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünün yıl sonu sergileri dün düzenlenen törenle açıldı.

Keşan’da HEM’in yıl sonu sergisi açıldı

07 Mayıs 2018 19:40


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında gerçekleşen törene Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, Avustralya Büyükelçisi MarcInnes Brown, Avustralya’nın Çanakkale Başkonsolosu Dylan Walsh, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, siyasi partiler ile STK’ların başkan ve temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından


bir konuşma yapan Keşan HEM Müdürü Turgut Yıldız, “Hedefimiz her vatandaşımızın kurs programlarından yararlanmasını sağlamaktır. Talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kurslarımızı planlamaktayız. Toplam kurs sayımız 415, toplam kursiyer sayısı 8 bin 456, verilen belge sayısı 4 bin 56” dedi.


Tören, Keşan HEM Minikler Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti. Tören, protokol tarafından sergi açılışının yapılması ve serginin gezilmesinin ardından ikramda bulunulmasıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç