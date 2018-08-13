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13 Ağustos 2018 16:34

Keşan’da ilk ayçiçeği satıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Nazım Yıldırır tarafından getirilen ilk ayçiçeği ürünü Keşan Ticaret Borsası’nda yapılan temsili salon satışında kilosu 2,70 TL’den işlem gördü.

Keşan’da ilk ayçiçeği satıldı

13 Ağustos 2018 16:34


Salon satışına; Keşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin, Keşan Ziraat Odası Başkanı Rıfat Mangır, Keşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, borsa yöneticileri, tüccarlar ve bazı üreticiler katıldı.



“Üreticilerimize ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmalarını diliyoruz”


Açış konuşmasını yapan Uslu, yılın ilk ürünü ayçiçeğinin Maltepe köyünden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:


"2018 yılı sezonun ilk ayçiçeği ürünü satışına hoş geldiniz. Keşan TB Meclisi olarak üreticilerimize ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli olmalarını diliyoruz."



“Ayçiçeğinde iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum”


Kaymaz, "Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı kurumum adına panik havasında kimsenin olmamasını, kirli bilgilerden uzak durulmasını ve kötü sonucun tüm 80 milyona yansıyacağını hatırlatmak isterim. Bugün Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve ilgili kuruluşlar, ekonomiyle ilgili tüm önlemleri alıyorlar. Bugün bir olma günü. Hububat hasadında iklimden kaynaklı sebeplerden dolayı buğdayda olumsuzluklar yaşadık. Ayçiçeği ürününe odaklandık. İnşallah ayçiçeğinde iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" dedi.


Konuşmanın ardından Maltepe köyünden üretici Nazım Yıldırır’ın getirdiği ayçiçeği ürününün satış fiyatı 2 TL’den açık artırmaya çıkarıldı. Yapılan açık artırma ile Beşerler Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Hüseyin Beşer, kilogramına 2,70 TL vererek ayçiçeği aldı.




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