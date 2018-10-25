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Keşan'da trafik kazası: 1 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarlasını ekmeye giden çiftçi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarlasını ekmeye giden çiftçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kozköy yakınlarında, Uzunköprü-Keşan istikametinde seyreden Ahmet H. yönetimindeki 34 RA 7321 plakalı kamyonet, tarlasını ekmeye giden Turgay E. yönetimindeki 22 LA 277 plakalı traktöre arkadan çarptı.


Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet tarlaya uçtu. Kazada yaralanan çiftçi Turgay E. Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada traktörün arkasında takılı olan ekim makinesi zarar görürken, tohumlar da yola saçıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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