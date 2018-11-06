İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keşan'da trafik kazası: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza; Keşan-İpsala karayolu üzerinde meydana geldi.


İpsala-Keşan istikametinde seyreden Oğuzhan Mehmet Ekici (25) yönetimindeki 40 PH 496 plakalı otomobil, Keşan'a 2 km kala kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki tarlaya takla attı.


Kazada, sürücü Ekici ve yanında yolcu olarak bulunan Serdar S. aralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.