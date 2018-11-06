Keşan'da trafik kazası: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza; Keşan-İpsala karayolu üzerinde meydana geldi.
İpsala-Keşan istikametinde seyreden Oğuzhan Mehmet Ekici (25) yönetimindeki 40 PH 496 plakalı otomobil, Keşan'a 2 km kala kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki tarlaya takla attı.
Kazada, sürücü Ekici ve yanında yolcu olarak bulunan Serdar S. aralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.