Keşan’da uyuşturucu uygulaması

Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde yapılan uyuşturucu uygulamaları kapsamında Yenimescit Mahallesi’nde de Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde İle Mücadele Müdürlüğü ekipleri ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından uygulama gerçekleştirildi. Birçok noktada yapılan uygulamaya, narkotik köpekler de katıldı. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esrar ve sentetik uyuşturucu madde bonzainin ele geçirildiği uygulamada, uyuşturucu madde kullanan 2 kişiye de işlem yapıldı. Uygulama kapsamında çalıntı motosikletler yakalanırken, vatandaşların GBT’si de sorgulandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan’ın da yakından takip ettiği uygulamada, yaklaşık 100 polis görev yaptı. Uygulamanın ilerleyen günlerde tekrarlanacağı da öğrenildi.