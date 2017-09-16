Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 10:52

Keşan’da uyuşturucu uygulaması

Edirne’nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Keşan’da uyuşturucu uygulaması

16 Eylül 2017 10:52


Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde yapılan uyuşturucu uygulamaları kapsamında Yenimescit Mahallesi’nde de Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Madde İle Mücadele Müdürlüğü ekipleri ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından uygulama gerçekleştirildi. Birçok noktada yapılan uygulamaya, narkotik köpekler de katıldı. Uygulama kapsamında yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Esrar ve sentetik uyuşturucu madde bonzainin ele geçirildiği uygulamada, uyuşturucu madde kullanan 2 kişiye de işlem yapıldı. Uygulama kapsamında çalıntı motosikletler yakalanırken, vatandaşların GBT’si de sorgulandı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan’ın da yakından takip ettiği uygulamada, yaklaşık 100 polis görev yaptı. Uygulamanın ilerleyen günlerde tekrarlanacağı da öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç