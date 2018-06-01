Keşan’da yılın ilk buğdayı 2.10 TL’den satıldı

10 TL’den satıldı.

Keşan Ticaret Borsası’nda başlayan salon satışına; Keşan Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Müdürü M. Ali Başak, Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Mangır ve yöneticiler, Keşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, Keşan TMO(Toprak Mahsulleri Ofisi) temsilcileri ile tüccarlar katıldı.

Satış öncesi konuşan Keşan Ticaret Borsası Meclisi Başkanı Kemalettin Uslu, “2018 yılı ürünü olan ilk buğday salon satışına hoş geldiniz. Bu satışın bölgemize, çiftçilerimize, herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Programda konuşan Keşan Ticaret Borsası Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ise, “Bölgemiz ekonomisinde buğday üretimi büyük öneme sahiptir. Yılın ilk ürünü olan buğdayın ülke ekonomisine, bölge ekonomisine, üreticilerimize, tüccarlarımıza, un sanayicilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sedat Bilici tarafından üretilen buğday, alıcılara numune dağıtılırken, yılın ilk buğday ürünü açık arttırmayla satışa sunuldu. Üretici Sedat Bilici’ye ait yaklaşık 3 ton buğday, Keşan Ticaret Borsası Meclisi Üyesi Tuncay Yavaş tarafından kilosu 2.10 TL’den satın alındı.