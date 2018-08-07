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07 Ağustos 2018 10:16

Keşan’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi.

Keşan’daki kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

07 Ağustos 2018 10:16


Keşan’a bağlı Beyendik beldesi istikametinden Keşan şehir merkezi yönüne seyreden Şahin Bayraktar yönetimindeki 22 FA 510 plakalı panelvan ile Keşan’dan Beyendik beldesi istikametine gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde girişinde kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada yoldan çıkarak devrilen 22 RB 286 plakalı otomobilde bulunan Adem Dak, Muammer Gülverin ve Mustafa Yergök olay yerinde hayatlarını kaybetti. Panelvan sürücüsü Şahin Bayraktar ise sıkıştığı yerden Keşan Belediyesine ait kaza kırım aracı yardımıyla çıkarılarak ambulansla önce Keşan Devlet Hastanesine ardından Edirne Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Halı yıkama işletmesi olan Şahin Bayraktar’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen, sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin Beyendik beldesinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Şahin Bayraktar’ım cenazesi ise Keşan Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.




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