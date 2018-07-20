Kıbrıs Gazisi Ali Biçer, harekat anılarını paylaştı

yıl dönümünde anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Duygu dolu anlar yaşayan Biçer, harekatta 20 arkadaşının kollarında can verdiğini ve aradan 44 yıl geçmesine rağmen hala unutamadığı dakikaların olduğunu söyledi. Biçer, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Acemi birliğimin ardından usta birliğine geçtim ve Kıbrıs Harekatı başladı. Gemiye binene kadar bize bir şey söylemediler. Gemide komutanlarımız ‘harekata çıktık, gazamız mübarek olsun’ dediler. Sabaha karşı harekat başlamış oldu. Neleri, hangisini anlatayım. Gemiden iner inmez ateşle karşılaştık. Burada 7 tezkereci arkadaşımız vardı, 7’si de öldü. O dönemde genciz ve kafamıza bir şeyi takmıyorduk. Bugünleri görüp görmeyeceğimi bile düşünmedim. Öyle bir hava vardı. O günkü şartlarda G-1 tüfeklerle çatışmaya giriyorduk. İki şarjör ateş ediyoruz, silah tutukluk yapıyordu. Vurulan arkadaşımızın silahını alıyorduk. Bataryalarımız bitti, irtibat kesildi."

"Harekatta yaşananlar çok farklıydı"

Unutmadığını birçok anısı bulunduğunu dile getiren Biçer, "2 harekata kalktığımızda, bir çatışmaya girdik. İki tepelik arasında bir alan. Kafasını kaldıran vuruluyordu. 3 arkadaş söz konusu alanda bulunan deniz boyundaki bir patikadan tepelik alanı geçmek istedik. Bizi fark ettiler ve ateş açtılar. Ya denize atlayacağız ya da öleceğiz. Yaklaşık 25 metre yükseklikten denize atladık. Karaya çıktığımızda yüzmeyi bilmediğimiz ortaya çıktı. Denizden nasıl çıktığımıza hala anlam veremiyorum. Bu olayı hiç unutamadım. Karaya çıktığımız alanda bir taşı siper yaptık ama o kadar şiddetli ateş ediyorlardı ki kaya parçalandı. Daha sonra takviye birliklerimizin desteği ile kurtulduk. Harekatta yaşananlar çok farklıydı. Savaş iyi bir şey değil" dedi.

"Bugün olsa yine giderim"

Biçer, "Kıbrıs Harekatında oradaki halkın Türk askerine bakışı çok iyiydi. Rumlar gelmiş, erkekleri ve kadınları kesmiş. Biz son anlarda onlara can olduk. Ancak daha sonra halk değişmiş. Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ziyaret amaçlı adaya gittim. Türk askerine olan sempati kaybolmuş. Bununla karşılaştım. Benim kucağımda orada 20 arkadaşım vefat etti. Kurtuldular ve her şeyi unuttular. Unutabilirler ama Kıbrıs, Türkiye için stratejik bir noktada. Bugün olsa yine oraya giderim. Zor bir dönem geçirdik, benim için unutulmayan bir süreç" ifadelerini kaydetti.