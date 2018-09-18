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Kılıçdaroğlu Babaeski'ye geliyor

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 20 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Babaeski’de olacağını söyledi.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 20 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Babaeski'de olacağını söyledi.


Pekcanlı, düzenlediği basın toplantısında, “20 Eylül Perşembe günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Babaeski Ziraat Odasının daveti üzerine “Trakya'da Tarımın Sorunları ve Çözüm Önerileri” söyleşisine katılacak. Saat 11:00'da söyleşide çiftçilerle buluşacak. Aynı gün 14:30'da Babaeskililere hitap edecek” dedi.



Edirne'de ittifaka ihtiyaç yok”


2019 yerel seçimlerimde Edirne'de bir ittifağa ihtiyaç duyulmadığının altını çizen Pekcanlı, “Edirne'de bizim ittifağa ihtiyacımız yok. Ama belediyemizin çalışmaları ortada. Diğer belediyelerimizin de çalışmaları ortada. Bunların hepsini değerlendireceğiz. 4 ilçe CHP'de olmadığı için bizi ilgilendiriyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Bazı isimlerle görüşmelere başladım. Örgütümüzle oturup hangi ilçede hangi kararı alacağız. Ön seçim mi? Atamamı?” dedi.

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