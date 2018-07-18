Kılıçdaroğlu’ndan Edirne’de taziye ziyaretleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen ve 24 kişinin hayatını kaybettiği tren faciası sonrası Edirne’ye gelerek, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. 8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, yaşanan kazada 24 kişi hayatını kaybederken, 338 kişi de yaralanmıştı. Tren kazasında hayatını kaybeden 13 kişinin Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki evlerini ziyaret eden Kılıçdaroğlı, tek tek ailelere taziye ve yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.