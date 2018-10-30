Kınalı kuzulara bere ve el havlusu

Edirne Süloğlu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, öğretmenleri ile birlikte Iğdır'da görev yapan Mehmetçiklere üşümesin diye bere örüp el havlusu işliyor.

Edirne Süloğlu Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, ilçede ikamet ederken Iğdır'a görev için giden komandolara üşümesin diye bere örüyor, el havlusu işliyor. Kursiyerler, bere ve havluların bir an önce askerlere ulaşması için gece gündüz çalışıyor.

Fikrin sahibi Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın, "Süloğlu 4'ncü Mekanizma Tugay Alayı Komutan Yardımcılığında bir komanda taburu kuruldu. Bu kardeşlerimiz görev için doğuya gittiler, görev için. Biz onlar için ne yapalım dedik. Elimizden ne gelebilir. bere ve el havlusu yapmaya karar verdik. Halk Eğitim Merkezinin çalışanları ve Süloğlu'nun hanımefendileri bu iş için destek oldular. 243 tane bere yapıyoruz. Iğdır'da görev yapan Süloğlu'nda ikamet eden komanda taburu arkadaşlarımıza göndereceğiz. İnşallah işlerine yarar askerlerimizin" dedi.

Kurs öğretmeni Esra Tabakçı, kursiyerlerle birlikte havlu işlediklerini belirterek, "Hem kursiyerlerimiz hem öğretmen arkadaşlarımız hem de Süloğlu halkının desteği ile askerlerimiz için bere örüyoruz, havlu işliyoruz. Buradan doğuya giden komandolara küçük bir destek" ifadelerini kaydetti.

Ayşe Deveci, askerlerin üşümemesi için bere ördüğünü ifade ederek, "Ben burada askerler için bere örüyorum. Köyümdeki kadınların da askerlerimiz için bere örmesini sağladım. Askerlerimizin sağlık içinde askerlikleri geçsin. Onlar üşümesin diye bere örüyoruz" şeklinde konuştu.

Sadiye Atik ise "Onlar üşümesin diye destek veriyoruz. Bere örmek askere olunca daha keyifli. Onlar sıcacık olsunlar diye. Rabbim onları korusun" ifadelerini kullandı.

Ayşen Kılıç da "Gönüllü olarak askerlerimize bere örüyoruz. El birliği ile askerlerimiz üşümesin. Oğlum var 20 yaşında. Onu düşünerek emek vererek örüyorum" dedi.