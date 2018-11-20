Kiralar yüksek olunca mobil araçta işini kurdu

Edirne'de bir girişimci, dükkan kiraları yüksek olduğu için mobil araçta kahve satışı yapıyor.

4-5 bin TL'yi bulan dükkan kiralarını çok bulan işletmeci Egemen Gültekin, kentin en işlek noktalarına aracını park ederek kahve satışı gerçekleştiriyor. Bir akaryakıt istasyonuna kira vererek aracını istasyona park eden Gültekin, işgal harcının dükkan kiralarına göre daha uygun olduğunu kaydetti.

Kahve dükkanının mobil olmasının rahatlığından da bahseden Gültekin, “Yazın festivallere gidebileceğim. Elektrik ihtiyacı yok arabanın, kendi akü sistemi var. Enerjisini bu şekilde dolduruyor. İstediğin yere gidebiliyorsun. Şimdi dükkan kiraları ve vergi sistemi ortada. Edirne'de bir mekan açtığınız zaman öğrenci ağırlıklı bir şehir olduğu için 12 ay boyunca aynı şekilde verim almak çok zor. Edirne'de istikrarlı bir müşteri potansiyeli olmadığı için dükkan tutmaktansa, kendi dükkanımı kaplumbağa gibi sırtımda taşımak daha mantıklı geldi. Benzinlikle kira sözleşmem var, onun haricinde bir ödeme yapmıyorum. Ama başka yerlere gittiğim zaman tabii ki işgal harcı ödemek gerekecek. İşgal harcı kiraya göre daha uygun geldi. Kira bedelleri çok yüksek, o yüzden bu kiraları vermektense hem arabayı alıp hem de istediğim her yere gidip gezebilmek daha mantıklı

“İnsanların dikkatini çekiyor”

İşlerinin iyi olduğunu belirten Gültekin, “Tepkiler çok güzel. Edirne'de ilk olmasından dolayı insanların çok dikkatini çekiyor. İnsanlar gelip deniyorlar, durup fotoğraf çekenler çok oluyor. Firmalarla görüştüğüm zaman en dikkat ettiğim şey, kahvenin tadının güzel olmasıydı. Önemli olan müşterinin memnun kalması ve bir daha gelmesi. Türkiye'de genellikle işler biraz gelgeç oluyor. Parayı alayım, müşteri memnun olsa da olur, olmasa da olur mantığı çok fazla. Ama bence öyle değil, insanlar ürünlerinizi beğenmeli ve tekrar gelmeli. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık. İyi gidiyor” ifadelerini kullandı.