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06 Haziran 2018 13:25

Kırkpınar ağalığı düşürülen Çetin: “Delikanlı gibi yaşamak lazım”

Ağalık bedelinin tamamını ödemediği için Edirne Belediyesi tarafından 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ünvanı düşürülen iş adamı Ahmet Çetin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a cevap verdi.

Kırkpınar ağalığı düşürülen Çetin: “Delikanlı gibi yaşamak lazım”

06 Haziran 2018 13:25


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dün basın toplantısında kendisini FETÖ’çü olarak suçlayan iş adamı Ahmet Çetin’e, "Ne ihaleye girecek Kırkpınar ağalarını ne beni FETÖ’cü olarak suçlayamaz. Kimse suçlayamaz. Dilini koparırım adamın" dedi.


Çetin, bugün bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, "Hainler insanları öldürüyor, şehit ediyor. 15 Temmuz’da. Ülkenin meclisine bomba atıyorlar. Sen, ‘Ben ağalığı alacak adam bulurum’ diyorsun. O ağalığa giren adamlar kim olursa olsun. 15 Temmuz’u ertelemedikleri sürece benim gözümde hainden farkı olmaz, net. Yapan ve yaptıran hiç farkı yok. Bakın makamlardan bahsetmiyorum. Kişilerden bahsediyoruz. Belediye bir makamdır. Boynumu eğerim. Başkan makam olarak buraya gelse önümü iliklerim, saygı duyarım. Ama şahsı gelirse önümde açık, yakamı da açarım. Eyvallahım olmaz. İnsanların korkuyla yaşama şansı olamaz. Delikanlı gibi yaşamak lazım" dedi.



"Dava dilekçesi eksikler yüzünden reddedildi"


Avukat İnanç Çetin, babasının haklarını savunduğunu ifade ederek, "Ağalık ihalesinin yapılma tasarruf hakkı onlarda. Biz biz yürütmeyi durdurma talepli dava dilekçesi verdik. Verdiğimiz dava dilekçesi eksikler yüzünden reddedildi. Bizim dava dilekçemiz reddedildi. Sonrasında biz eksiklerimizi giderdik. Biz tamamlanmış halde dava dilekçesi sunduk. Başkana tebliğ edildiğini düşünüyorum. İdari yargıda belediyeye 10 gün savunma süresi verildi" ifadelerini kaydetti.




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