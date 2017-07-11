Kırkpınar ağalığı için 1,5 milyon lira bütçe ayırdı

Ağalık ihalesine FETÖ’nün karışmayacağını kim bilebilir ki?” dedi.

16 Temmuz tarihinde Sarayiçi Er Meydanı’nda 657’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesine aday olacağını açıklayan işadamı Çetin, ağalık ihalesi için 17 bin TL Edirne Belediyesine teminat yatırdığını belirtti. Bir alışveriş merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ahmet Çetin, Kırkpınar ağasının Edirne’den çıkması gerektiğini savunarak, “Edirne’ye gelen herkes dışarıdan geliyor. Alıp gidiyorlar. Edirne’ye hiçbir şey bırakmıyorlar. Ben, Edirne’ye nasıl faydalı olabiliriz, bunun peşindeyim. Biz ancak yemeyi biliyoruz. Birileri dışarıdan gelip kalbimizi söküyor, ayağımız kırıyor, yollarımız kapatıyor” dedi.

“Hangi yatırımı yapmış”

7 yıl üst üste Kırkpınar Ağalığı yapan Seyfettin Selim hakkında da açıklamalarda bulunan Çetin, “Seyfettin Selim sevdiğim bir dostumdur. Edirneli olmaması sorun değil, çünkü kimliğinde T.C. yazıyor. Ancak Edirne’ye getireceği bir şey yok. 7 yıldır ağa. Hangi yatırımı yapmış? Hangi kişiye yatırım yaptırmış! Edirne’ye gerçekten bir yatırımcının gelmesi lazım ve bunun da Edirne’den çıkması lazım. Sadece Ahmet Çetin değil, Edirne’de yaşayan herkes Edirne için bir şeyler yapsın. Ağalık Edirne’ye kalsın. Gönül ister ki başpehlivan da Edirne’den çıksın. Er Meydanı Edirne’deyse ağa da, başpehlivan da neden Edirne’den çıkmasın? Edirne’deki işsizlik yüzünden gençler ailelerinden koparak çalışmak için Çorlu’ya, İstanbul’a İzmir’e taşınıyor. Edirne’ye yatırım yaptıracak adam gelsin, hava atacak adam değil” şeklinde konuştu.

Edirne’ye ağaların yatırım yapmadığını dikkat çeken Çetin, “Edirne’de üç akarsu var. Üçü de denize akıyor. Eskişehir’e belediye başkanı deniz getiriyor, bizdekiler suyu denize atıyor. Belediyeler iktidardan olmalı. Recep Bey iyi biri ama iktidar değil. İktidarsız şehirler çok gelişmez. İktidarlı şehirlerin 1 saatte alacağını iktidarsız şehirler 1 yılda alır. Recep Bey Ankara‘ya çok gidiyor ama Edirne’ye getirdiği bir şey yok. Bunlar gerçekler. Çöp kokuyor her taraf. Edirne sadece Mehmet Müezzinoğlu’na, Recep Gürkan’a ipotekli değil. Avrupa’ya bakan yüzüz diyorsun ama Edirne köy. Ağa, Bakan, Hükümet, Belediye başkanı birlik olmalı” ifadesini kullandı.

“FETÖ’cüler cirit atıyor”

3 dönem belediye başkan aday adayı olduğunu hatırlatan Çetin, “Üçünde de FETÖ’cüler karşımdaydı. İl ve ilçe yönetiminde FETÖ’cüler devam etmekte. Edirne’de FETÖ’cüler cirit atmakta. Ağalık adaylığına FETÖ karışmayacağını kim bilebilir? Kendilerini korumak için zırh altına almayacaklarını kim söylüyor?” diye konuştu.