Kırkpınar Ağası Çetin, TGF Başkanı Akın’ı ziyaret etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağası Ahmet Çetin, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, ziyarette Federasyon Başkanı Aydın’ın Kırkpınar ve yağlı güreşlerin sorunlarını çözmek için bu mevkide olduğunu, güreşçilere bir statü kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Federasyon Başkanı Musa Aydın ise, "Tarihi geçmişi olan Edirne’de yapılması planlanan güreş lisesi için hız vereceğiz. Bu okul sadece Güreş faaliyetlerinin verildiği bir okul olacak. Edirne denilince Kırkpınar akla geliyor, bu okul için hız vereceğiz. Güreşlerin hepsi bir bütün ayrım yapamayız, birlikte güçlü olmamız lazım. Dolayısıyla güreş bir bütündür. Grekoromeniyle, serbestiyle, yağlı güreşi, karakucağı ile güreşi ayrı düşünemeyiz. Sayın bakanım ve bizler burada bu mevkide güreşleri ve güreşleri nasıl uluslararası arenada daha iyi temsil ederiz gayesi içerisindeyiz. Güreşçilerimiz için devlet olarak nasıl bir statü kazandırırız hesabını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde güreşçilerimize bu müjdeli haberi vereceğiz inşallah. Geçmiş dönemlerde Edirne’de yapılması planlanan ama yapılamayan Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında hazırlanan protokol sonucu Türkiye geneline yayılacak ‘YİBO Güreş Projesi’ 2016-2017 eğitim yılında hayata geçirildi. Projenin ilk etabında 12 il 28 ilçede hayata geçirildi. Edirne’de yapılacak lise için de gerekli tüm görüşmelere hız vereceğiz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza kazandıracağımız eğitimle ve yetenekle güzel bir geleceği ülkemize, milletimize ve onlara kazandırmak istedik. Bugün attığımız bu adım aslında başta ülkemizin ve güreşin geleceğini belirliyor" dedi.

"Kırkpınar için çalmadık kapı bırakmayacağız’"

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için çalmadık kapı bırakmayacağını belirten Ağa Ahmet Çetin de "Yağlı güreşlerinin merkezi Sarayiçi er meydanıdır. Yağlı Güreşin Olimpiyatı diyorsak, buranın ağası Kırkpınar Ağasının da diğer ağalardan farkı olmalı. Biz bir şeyler istiyorsak kendimiz için istemiyoruz. Bugün varız, yarın başkaları burada ağalığı yapacak bizim gayemiz ağalığın altının doldurulmasıdır. Altı boş olan ağalığın hiç kimseye faydası yok" ifadelerini kaydetti.