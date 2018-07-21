Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 12:26

Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ağalık bedelinin tamamını ödedi

Bu yıl 658.

Kırkpınar ağası Seyfettin Selim ağalık bedelinin tamamını ödedi

21 Temmuz 2018 12:26

Kırkpınar ağalık ihalesini kazanan iki altın kemerli ağa iş adamı Seyfettin Selim, ağalık bedeli olan 722 bin TL’nin tamamını ödedi.


658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreş ağalığı ihalesini iki altın kemerli Seyfettin Selim kazandı. Bu yıl yaşanan ’ağalık krizi’ nedeniyle Edirne Belediyesi’nin ağalık ihalesine katılım şartlarını değiştirmesi sonrası, geçtiğimiz yıllarda fazla kişilerin katıldığı ihaleye bu yıl sadece Seyfettin Selim katıldı. Edirne Belediyesi bu yıl ihaleye katılmak için alınması gereken 5 bin TL’lik dosya ücretini 25 bin TL’ye ağalığı kazanan kişinin ağalık bedelini üç ayda ödeme planını da 15 güne çekmesi şartlarını koydu.



Ağa paranın tamamını bir kalemde yatırdı


Seyfettin Selim, ihalede 722 bin TL pey sürerek, ‘ağalık koçunu’ satın aldı ve 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin güreş ağası oldu. Selim, Kırkpınar’da 10’uncu kez güreş ağalığı yapacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 10. kez güreş ağalığı unvanını alarak, tarihi geçen Selim, dün itibariyle ağalık bedeli olan 722 bin liranın tamamını Edirne Belediyesi’ne ödedi.



Geçen yıl ağalık krizi yaşanmıştı


Geçen yıl ağalığı 1 milyon 522 bin TL bedelle kazanan Ahmet Çetin’in ağalık bedelinin tamamını belirtilen sürede ödememesi üzerine ihale yenilenmiş, haziran ayında yeni ihalede Seyfettin Selim, 222 bin TL’ye yeni ağa seçilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç