Kırkpınar Başpehlivanı’nın ödülü belli oldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödüller ile pehlivanların tur ve yolluk ücretleri belirlendi.

657’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan olan güreşçiye 46 bin TL para ödülü verilecek. Kırkpınar’da dereceye girecek olan pehlivanlara toplamda 260 bin 400 TL para ödülü dağıtılacak. Belediye Encümeni tarafından; Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde dereceye girecek pehlivanlara verilecek ödüller, yolluk ve tur ücretleri belirledi.

Buna göre, başpehlivan olacak güreşçiye Edirne Belediyesi’nce 46 bin TL para ödülü verilecek. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olacak pehlivan 28 bin TL, üçüncü olacak 2 pehlivan da 14’er bin TL para ödülü kazanacak. Bu yılki güreşlerde 14 kategoride güreşerek derece alacak pehlivanlar ile en iyi peşrev yapan 3 pehlivana Edirne Belediyesi tarafından toplamda 260 bin 400 TL para ödülü verilecek.

657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek olan Başpehlivanlara bin 300 TL, Başaltı pehlivanlarına bin TL, Büyük Orta Pehlivanlarına 650 TL, Küçük Orta Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy Pehlivanlara 400 TL, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlara 300 TL net yolluk ücreti ödenecek.

Ayrıca yükselecekleri her tur için; Başpehlivanlar 80 TL, Başaltı Pehlivanları 60 TL, Büyük Orta Pehlivanları 45 TL, Küçük Orta Büyük Boy ve Küçük Orta Küçük Boy Pehlivanlarına 40 TL, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanları 35 TL tur ücreti alacak.