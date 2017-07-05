Edirne Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda 18 gündem maddesi karara bağlandı. Başkan Gürkan toplantıda yaptığı konuşmada, "Modernizasyonun sözlü olarak tamamlanmıştı. ‘Kırkpınar Ermeydanı Modernizasyon projesi’ hafta başında da yazılı olarak resmi bir şekilde devlet yatırım programına alındı" dedi.

"25 yıllığına şartlı tahsis ettik"

Kırkpınar Ermeydanı’nı 25 yıllığına şartlı olarak tahsis ettiklerini belirten başkan Gürkan, "10-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağımız Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerimizin arifesindeyiz. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile geçtiğimiz yıl bir mutabakata varmıştık. O mutabakatın ardından belediye meclisi olarak Sarayiçi mevkinde bulunan Kırkpınar Ermeydanı’nın geniş anlamda modernizasyonunu yapmayı kararlaştırmıştık. Bunu geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş olduğumuz 655’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bakanımız ile ihya etmiştik. Bu aşamadan sonra Edirne Belediyesi meclisi olarak Kırkpınar alanın bulunduğu koordinatlarıyla sadece 5 bin dönümlük Sarayiçi alanının sadece Kırkpınar Ermeydanı kısmını 25 yıllığına şartlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza tahsis ettik. Buradaki şart da şuydu, Kırkpınar haftasında modernize edilecek Ermeydanı’nı Edirne Belediyesi kullanacak. Yıllık kalan haftalarda da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılacak bir protokolle müştereken kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"2018’e kadar yetişmesi planlanıyor"

Projenin 2018’e kadar yetişmesinin planlandığını belirten Gürkan, "Bu modernizasyon Kalkınma Bakanlığının devlet yatırım programına alınması sözlü olarak tamamlanmıştı. Hafta başında da yazılı olarak resmi bir şekilde devlet yatırım programına alındı Kırkpınar Ermeydanı Modernizasyon projesi. Hem Belediyemiz için, Hem Kırkpınarımız için hem de yağlı güreş camiası için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Projenin 2018’e kadar yetişmesi planlanıyor" dedi.