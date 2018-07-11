Kırkpınar Guinness yolunda

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirneliler ve güreşseverler için müjdeli bir haber verdi. Gürkan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alması için uzun süredir bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

İlk etapta Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyada en çok pehlivanın güreştiği etkinlik’ olarak başvuruda bulunmak istediklerini belirten Gürkan, “Guinness’in bir takım kuralları var. Guinness’in kuralları ile buradaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin formatı birbirine uymadı. Geçen yıl biz güreşen pehlivan sayısında kendi rekorumuzu egale etmiştik, Er Meydanı’nda 2197 pehlivan güreşmişti. Bu sayının bu yıl daha da artmasını bekliyoruz. Guinness; Kırkpınar’da güreşen pehlivanları aynı anda Er Meydanı’nda görmek istiyor. Bu teknik olarak mümkün değil. Çünkü bizde tüm pehlivanlar ilk olarak boy ayrımına tabi tutuluyor. Cuma günü küçük boylarda güreşler gerçekleştiriliyor. Başpehlivanlık güreşleri Cumartesi ve Pazar günleri. Bu nedenle tüm pehlivanları aynı anda sahada güreştirmek mümkün değil” dedi.

Dünyanın en eski güreş müsabakası olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almasını çok önemsediklerini ifade eden Gürkan, “Ata sporumuz; yağlı güreşlerin nirvanası Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ’Oldest Competetion, Wrestling’ başlığıyla Edirne Belediyesi adına tescil ettirmek amacıyla Guinness World Records’a başvurumuz yapıldı. Gerekli dokümanlar da başvurumuzla beraber kendilerine sunuldu. Şu anda cevap bekliyoruz. Edirne’mize, yağlı güreşlere şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.