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08 Temmuz 2017 14:38

Kırkpınar konserleri Uzunköprü’de

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 656.

Kırkpınar konserleri Uzunköprü’de

08 Temmuz 2017 14:38

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Kırkpınar Konserleri kapsamında Nesil ve Suavi Uzunköprü ilçesinde konser verecek.


Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Kırkpınar Konserleri kapsamında Nesil ve Suavi Uzunköprü ilçesinde konser verecek. Sanatçılar, Suavi ve Nesil’in konserleri 13 Temmuz 2017 Perşembe akşamı saat 21.00’da Cumhuriyet Mahallesi eski terminal arkası konser alanında gerçekleştirecek. Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Enis İşbilen, "Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Kırkpınar özel konserlerine tüm halkımız davetlidir" dedi.




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