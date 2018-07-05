Kırkpınar Koşusu’nun galibi ‘Bodrum Kalesi’

Tarihi Kırkpınar Koşusu 4 Temmuz 2018 Çarşamba Günü 17.00’de İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Yarışta Gülşeker, Binbir, Döver, Herakles, İnanlım, Maruf Tay, Zamana Karşı, Bodrum Kalesi isimli 8 at yarıştı. Oldukça zorlu geçen mücadelede Tarihi Kırkpınar Koşusu’nun galibi Erdoğan Şenocaklı’nın sahibi olduğu Bodrum Kalesi oldu. Yarışmada İnanlım ikinciliği, Binbir üçüncülüğü, Herakles ise dördüncülüğü göğüsledi.

Koşuda birinciye 74 bin; ikinciye 29 bin 600, üçüncüye 14 bin 800 ve dördüncüye 7 bin 400 ikramiye verilirken, birinciye 14 bin 800, ikinciye 5 bin 920, üçüncüye 2 bin 960, dördüncüye 1 bin 480 TL yetiştirici primi verildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hüsnü Güler, kazanan atın sahibi adına Dr. Ender Aydıner’e gümüş kupa takdim etti.