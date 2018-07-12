Kırkpınar’a bir günde bin 349 pehlivan kayıt yaptırdı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bugün saat 18.00 itibariyle kayıt işlemlerini sona ereceğini duyurdu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 13 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için Edirne’ye gelen pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu’nda hazırlanan kayıt alanında kayıt işlemleri devam ediyor.

Kayıt işlemleri sırasında ilk olarak tartılan pehlivanlar, kilolarına göre güreşecek boylara ayrıldı. 14 boyda mücadele edecek pehlivanlar, kayıtın son işleminde güreşecekleri boylarda ilk tur güreşinde rakip için kura çekimlerini yaparak, kayıt işlemlerini tamamlıyor.

Pehlivanlar, Kırkpınar Er Meydanı’nda, Minik 1, Minik 2, Tozkoparan, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta, Başaltı ve Başpehlivan kategorilerinde dualı çayır Er Meydanı’nda güreşecek. Pehlivanların kayıt işlemlerinin, bugün saat 18.00’da sona ereceği açıklandı.

“Kırkpınar’da rekor kırılabilir”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 656’ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geçen yıl 2 bin 199 pehlivan kaydı ile tüm zamanların kayıt rekorunun kırıldığını hatırlatarak, “Bu sene bir günde bin 349 pehlivan kayıt yaptırdı. İlk günde bu rakama ulaştık. Şu anda kayıtlar devam ediyor. Bu akşam saat 18.00’da kayıt işlemleri sona erecek. Bu emareler geçen yılın rekorunun bu yıl yenilebileceğini işaret ediyor” dedi.

“Ağalık koçu ihalesinde köklü değişiklikler”

Öte yandan, Başkan Gürkan, geçtiğimiz yıl ağalık koç ihalesini bin 522 TL ile kazanan ve daha sonra şartnamedeki hükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ağalığı elinden alınan Ahmet Çetin ile yaşanan sıkıntılar nedeniyle, bu yıl ağalık koçu ihalesinde katı değişikliklere gittiklerini söyledi. Gürkan, “İhaleye katılım dosya bedeli 5 bin TL’den 25 bin TL’ye çıkarıldı. İkincisi ihale tarihinden itibaren ihaleyi alan kişinin almış olduğu rakamın tümünü 15 gün içerisinde yatırması ve bu süre zarfında ağalık unvanını kullanamaması şartlarını getirdik ihalemize. Şimdiden ağalık ihalesine katılmak isteyen arkadaşlarımıza bu duyuruyu yapmak istedim” dedi.

Ayrıca, 657’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinin iptalinin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden yapılan ağalık ihalesinde ihaleyi, 2 altın kemerli eski Kırkpınar ağalarından Seyfettin Selim kazanarak, bu yıl ağalık yapmaya hak kazanmıştı.