Kırkpınar’da 20 yıldır ‘VAR’

Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkan Mehmet Ayhan, yaptığı açıklamada Rusya’da devam eden 2018 Dünya Kupası’ndaki Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulamasının Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yaklaşık 20 yıldır kullandığını belirtti.

Ayhan, “Biz futboldan 20 yıl daha ilerideyiz. 20 yıl önce başladık biz izlemeye. Onlar daha bu sene Dünya Kupası’nda izlediler. Biz 20 yıl önceden beri televizyonda biz bunu izliyoruz. Tabii ki burada amacımız, sporcunun bir yıllık emeğine karşı saygı duymak lazım. Burada insan gözünden kaçabilir. Ama video sistemi ile televizyon sistemi ile kamera sistemi ile biz bu en güzel şekilde hak ve adaleti bulmak kaydıyla seyrediyoruz” dedi.

Geçen sene 2 bin 199 pehlivan katıldığını hatırlatan Ayhan, “Tabii bu sene 2 bin 228 sporcumuz katılıyor. Bu bir rekor, tabi rekor bir sayıda katılım olduğu için bunu ince eleyip sık dokumamız lazım” ifadelerini kullandı.

3 kule hakemi izliyor, ortak karar alıyor

Ayhan, Er Meydanı’nın 4 farklı noktasında kurulu olan kameralar ile güreşleri kayıt altına aldıklarını belirterek, “İtiraz olan güreşi, itiraz eden sporcunun antrenörü ve idarecisi itirazda bulunuyor. Bu itirazları da değerlendirme şeklimiz şu; kule başhekimi veya başhakem yardımcısı, o maçı yöneten kule hakemi, o maçı yöneten meydan hakemi geliyorlar üçü bir araya. Biraz önce de söyledim, biz futboldan 20 yıl öndeyiz. Biz 20 yıldır bunu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.