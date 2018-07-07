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07 Temmuz 2018 11:36

Kırkpınar’da bu yıl kayıt rekoru bekleniyor

Geçtiğimiz yıl 2 bin 199 pehlivanın katıldığı bu yıl 657’incisi düzenlenecek olan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kayıt rekorunun kırılması bekleniyor.

Kırkpınar’da bu yıl kayıt rekoru bekleniyor

07 Temmuz 2018 11:36


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşecek pehlivanlarla ilgili rekor bir katılım beklediklerini söyledi. 13 Temmuz 2018 Cuma günü başlayacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 14 Temmuz Cumartesi ve 15 Temmuz Pazar final güreşleri ile son bulacak. Sarayiçi Er Meydanı’nda dualı çayıra ayak basmak için geçtiğimiz yıl 2 bin 199 pehlivan kayıt yaptırarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmıştı.



Rekor katılım bekleniyor


Bu 657’incisi düzenlenecek olan ‘Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar’da pehlivan kayıt rekorunun kırılabileceği ön görülüyor. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Türk’ün ata sporunu yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşecek pehlivanlarla ilgili rekor bir katılım beklediklerini belirtti.




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