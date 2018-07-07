Kırkpınar’da bu yıl kayıt rekoru bekleniyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşecek pehlivanlarla ilgili rekor bir katılım beklediklerini söyledi. 13 Temmuz 2018 Cuma günü başlayacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri 14 Temmuz Cumartesi ve 15 Temmuz Pazar final güreşleri ile son bulacak. Sarayiçi Er Meydanı’nda dualı çayıra ayak basmak için geçtiğimiz yıl 2 bin 199 pehlivan kayıt yaptırarak, tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmıştı.

Rekor katılım bekleniyor

Bu 657’incisi düzenlenecek olan ‘Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi Kırkpınar’da pehlivan kayıt rekorunun kırılabileceği ön görülüyor. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Türk’ün ata sporunu yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşecek pehlivanlarla ilgili rekor bir katılım beklediklerini belirtti.