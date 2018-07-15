Kırkpınar’da dev Türk bayrağı açıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde merhum Kırkpınar ağası Hüseyin Şahin tarafından 24 yıl önce başlatılan dev Türk bayrağı geleneğini bu yılda sürdürüldü.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri geleneklerinden olan dev Türk Bayrağı bu sene de unutulmadı. Saha görevlileri, cazgırlar ve hakemler tarafından açılan boyu 30 metre, eni 15 metre olan dev Türk bayrağı saray içi er meydanında, Edirne Belediye bandosu tarafından çalınan 10. yıl marşı eşliğinde gezdirildi. Dev Türk bayrağı, protokol üyeleri ve tribünleri dolduran güreş severler tarafından ayakta selamlandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Baş cazgırları Şükrü Kayabaş ve Pele Mehmet’in ‘Ne Mutlu Türk’üm diyene’ diyerek, gezdirilen dev Türk bayrağı, milli duyguları anlatan manileri eşliğinde, Er Meydanı’nı dolduran binlerce güreş sever tarafından alkışlarla ayakta selamlandı.