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15 Temmuz 2018 16:48

Kırkpınar’da finalisti ‘VAR’ belirledi

657.

Kırkpınar’da finalisti ‘VAR’ belirledi

15 Temmuz 2018 16:48

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Şaban Yılmaz ile Orhan Okulu mücadele edecek. Yarı finaldeki Şaban Yılmaz-Ali Gürbüz arasındaki güreşin kazananı VAR sistemi belirledi.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde final belli oldu. Ali Gürbüz ile Şaban Yılmaz arasında gerçekleşen yarı final mücadelesinde güreşin normal süresinde birbirlerine hamle yapan her iki baş pehlivan yendiğini iddia ederek, güreşi bıraktı. Kule Hakem Komitesi’nin ‘VAR’ video hakem uygulamasına bakacağının anons edilmesinin ardından, sahadan ayrılan Şaban Yılmaz yeniden Er Meydanı’na döndü.



Finalisti ‘VAR’ belirledi


Kule Hakem Komitesi’nin ‘VAR’ uygulaması ile Şaban Yılmaz’ın yendiğini açıklamasının ardından, Yılmaz ve ekibi büyük sevinç yaşarken, Gürbüz ve ekibi büyük üzüntü yaşayarak, karara itiraz etti. Altın kemer yolunda Kırkpınar’ın iki iddialı ismi Şaban Yılmaz ve Orhan Okulu, finalde kozlarını paylaşacak. Bitmeyen güreşin devam eden efsanesinde yarı final müsabakaları tamamlandı. 2011-2012 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz, yarı final mücadelesinde 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz’ı yenilerek, final altın kemer yoluna veda etti. 2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu ise Serhat Balcı ile mücadelesinde rakibini geçerek, finale yükselen isim oldu.



Orhan Okulu’nun final yolculuğu


2015 yılında altın kemere uzanan Orhan Okulu, 657’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’de, ilk turda Kaan Kaya’yı, ikinci turda Hasan Cengiz’i, üçüncü turda Nedim Gürel’i, çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan’ı, yarı finalde de Serhat Balcı’yı yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2017 yılında altın kemeri İsmail Balaban ile yaptığı final güreşinde kaybetmişti.



Şaban Yılmaz’ın final yolculuğu


2005 yılında altın kemere uzanan Şaban Yılmaz, ilk turda Serhat Gökmen’i, ikinci turda Ali Altun’u, üçüncü turda Ünal Karaman’ı, çeyrek finalde Faruk Akkoyun’u, yarı finalde de Ali Gürbüz’ü yenerek yıllar sonra finale adını yazdırdı.




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