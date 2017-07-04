Kırkpınar’da sağlık tedbirleri yerinde incelendi

Toplantıda 10-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nde güreşlerin, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin amacına uygun, kaliteli, sağlıklı ve güven içerisinde yapılması ile ilgili konular görüşüldü. Daha sonra Kırkpınar Etkinlikleri Sağlık Alt Komitesi; Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu’nun eşliğinde Kırkpınar Güreşleri’nin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı’na giderek, yerinde inceleme yaptılar.

İnceleme sonrasında alınan tedbirlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için hangi kurumun hangi noktada görev yapması gerektiği belirlendi.

“Sağlıklı ortam için tedbirler alındı”

656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için Kırkpınar Etkinlikleri Sağlık Alt Komitesi’nin bir dizi tedbirler aldığını ifade eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, “Pehlivanların, güreşseverlerin ve etkinliklere katılmak için Sarayiçi’nde gelen vatandaşlarımız için bir takım tedbirler aldık. Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi olarak; her yıl olduğu gibi bu yıl da kene, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyoruz. Belediye Zabıta, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İş Yeri Denetim Birimi Kırkpınar etkinlikleri boyunca Sarayiçi’nde gıda denetimleri yaparak, halkın daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri için çalışmalarını gerçekleştirecek. Etkinlikler kapsamında sağlık tedbirleri İl Sağlık Müdürlüğü komuta kontrol Merkezi Koordinasyonunda 112 ekipleri ve Belediye Sağlık Birimi ile Belediye Ambulansı tarafından yürütülecektir” dedi.

Kırkpınar Etkinlikleri Sağlık Alt Komitesi, İl Sağlık Müdürlüğü’nde bir araya geldi. Toplantıya Edirne Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, İl Sağlık Müdürü Dr. A. Muhsin Kişioğlu, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Erhan Turhan, Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Kamu Hastaneler Birliği Edirne Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Gürhan Çelik, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Celal Yöndem, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Devrim Öden, Dr. Kamil Sani Öngören, Edirne Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Birimi Hem. İnci Özer ve Komisyon Sekreteri Asiye Girgin katıldı.