Kırkpınar’da sağlık tedbirleri yerinde incelendi

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nde alınması gereken sağlık tedbirleri Kırkpınar Etkinlikleri Sağlık Alt Komitesi tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Kırkpınar Etkinlikleri Sağlık Alt Komitesi’nde yer alan Edirne Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Devrim Öden ve beraberlerindeki ekipler, Sarayiçi Er Meydanı’nda bir araya geldi. Komite, Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu’nun eşliğinde Kırkpınar Güreşleri’nin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı’nda inceleme yaptı.

09-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nde güreşlerin, kültür, sanat ve spor etkinliklerinin amacına uygun, kaliteli, sağlıklı ve güven içerisinde yapılması ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda alınan tedbirlerin daha sağlıklı yürütülebilmesi için hangi kurumun hangi noktada görev yapması gerektiği belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, pehlivanların, güreşseverlerin ve etkinliklere katılmak için Sarayiçi’ne gelen vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda olabilmesi için bir takım tedbirler aldıklarını söyledi.