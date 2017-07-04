Kırkpınar’da ünlü yağmuru

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 656’ncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin programı belli oldu. 3 gün boyunca Sarayiçi Er Meydanı’nda yiğitlerin mücadelesini izleyecek olan güreşseverler; Kırkpınar Haftası boyunca da eğlencenin tadına varacak. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 10 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00’de tören kortejinin Edirne Belediyesi önünde toplanmasıyla start alacak. Kortej, buradan Atatürk Anıtı’na yürüyecek ve Atatürk Anıtı’nda çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Açılış töreni; 25 Kasım Stadyumu’nda açılış konuşmaları ve halk oyunlarının gösterileriyle devam edecek. Saat 21.00’de Sarayiçi’nde ‘Sen Sevda mısın?’ şarkısıyla gönüllere taht kuran Buray sahne alacak.

İlyas Yalçıntaş sevenleriyle buluşacak

11 Temmuz Salı günü ise ulusal ve uluslararası platformda tanınan Edirne Belediye Bandosu konseriyle; Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi Saraçlar Caddesi’nde 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’ne renk katacak. İlyas Yalçıntaş, Sarayiçi’nde saat 21.00’da sevenleriyle buluşacak.

Kıraç, Edirne’de

12 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek olan etkinlikler saat 10.00’da Ekrem Demiray Spor Salonu’nda Kırkpınar Masa Tenisi Turnuvası’yla başlayacak, Saraçlar Caddesi’nde saat 19.00’da Edirne Belediye Bandosu’nun konseri ve Edirne Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisiyle devam edecek. Saat 21.00’de ise ünlü sanatçı Kıraç, Edirnelilere unutulmaz bir konser verecek.

13 Temmuz Perşembe akşamı ise, son günlerin popüler ismi olan ve söylediği şarkılarla ses getiren Aleyna Tilki; Sarayiçi’nde sevenleriyle buluşacak.

Yiğitlerin er meydanındaki mücadelesi başlayacak

14 Temmuz Cuma günü Sarayiçi’nde Er Meydanı’nda saat 09.30’da yiğitlerin mücadelesi başlayacak. Bu yıl da gelenek bozulmayacak ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Orduevi önünde karşılanacak. Edirne Belediyesinin önünden hareket eden kortej Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunu gerçekleştirecek ve Pehlivanlar Mezarlığı’nda dualar okunacak. Saat 17.45’te 18’inci Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması ile 6’ncı Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Yarışması’nın sergi açılışı gerçekleştirilecek. Saat 18.30’da Sarayiçi Er Meydanı’nda açılış programı gerçekleştirilecek. Daha sonra Volkan Konak, Sarayiçi’nde unutulmaz bir konser verecek. Konsere havai fişek gösterisi de eşlik edecek.