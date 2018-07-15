Kırkpınar’da yarı final heyecanı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.

8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kuralarını çekti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık yarı final kura çekimleri yapıldı. 4 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 4 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Güreşseverler tarafından favori gösterilen Orhan Okulu, Serhat Balcı ile çeyrek finalde 2017 Kırkpınar şampiyonunu yenen Ali Gürbüz ise Şaban Yılmaz ile eşleşti.