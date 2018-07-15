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15 Temmuz 2018 15:52

Kırkpınar’da yarı final heyecanı

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Kırkpınar’da yarı final heyecanı

15 Temmuz 2018 15:52

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.


8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası, müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kuralarını çekti.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci gününde başpehlivanlık yarı final kura çekimleri yapıldı. 4 başpehlivanın katıldığı kura çekiminde, 4 başpehlivan birbiri ile eşleşti. Güreşseverler tarafından favori gösterilen Orhan Okulu, Serhat Balcı ile çeyrek finalde 2017 Kırkpınar şampiyonunu yenen Ali Gürbüz ise Şaban Yılmaz ile eşleşti.




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