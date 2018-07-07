Kırkpınar’ın 2 bin ton zeytinyağı kullanılacak

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, “Kırkpınar’a her türlü maddi manevi desteği vermeye devam ediyoruz. Tarihi ata sporumuzun gelişmesine, dünya çapında yayılmasına ve Edirne’yi de tanıtabilmesi açısından güreşçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz” dedi.

Ayrıca sporda alt yapının önemini vurgulayan Sezen, “Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde pehlivanların güreşmeden önce vücutlarına sürdükleri sızma zeytinyağı birliğimiz sponsorluğunda karşılanmaktadır. Türkiye’deki en büyük rafine yağ üreticisi olan Trakya Birlik Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşçilerin ihtiyacı olan yağı sağlamaktadır, bu yıl 657.’si yapılacak olan güreşlerde yaklaşık 2 ton zeytinyağı güreşçilere verilmek üzere belediyemize teslim ettik. 657 yıldır yapılan güreşler aynı zamanda ata sporumuzdur. Biz gururla destek veriyoruz. Güreşler Edirne ile özdeşleşmiş, yapımızla özdeşleşmiş bir gelenektir. Bunun daha ilerilere taşınmasını gönülden istiyoruz. Trakya Birlik olarak Kırkpınar’a her türlü maddi, manevi desteği vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“2 ton zeytinyağı kullanılacak”

Trakya Birlik Spor Kulübü’nün yaklaşık 100 güreşçisinin olduğunu belirten Sezen, “Güreşçilerimizi sürekli desteklemeye devam ediyoruz. Amacımız, Edirne’ye yakışan, Edirne’de başpehlivan çıkarabilmek adına Trakya Birlik olarak bu organizasyona destek vermektir. Tarihi ata sporumuzun gelişmesine, dünya çapında yayılmasına ve Edirne’yi de tanıtabilmesi açısından güreşçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. . Kırkpınar’da dereceye giren güreşçilerimiz bunun karşılığını kesinlikle Trakya Birlik’ ten alacaktır. Katılacak sporcularımızın yanı sıra Kırkpınar Güreşlerinde Pehlivanların kullanması için Birliğimizce 2 ton Biryağ Sızma Zeytinyağı da verilirken, güreşlerin sonunda kategorilerinde ilk 3 sırayı alacak olan Pehlivanlara da ödül olarak 18’er kilogramlık Biryağ Ayçiçek yağı da dağıtılacak” dedi.