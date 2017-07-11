Kırkpınar’ın fotoğraf ödülleri sahiplerini buldu

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen 18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması ile 6. Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Yarışması’nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Edirne Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın Türkiye Fotoğraf Federasyonu tarafından tescilli olduğunu söyledi.

18. Ulusal Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’na bu yıl 99 katılımcının 377 fotoğrafla yarıştığını ifade eden Gürkan, "Bu yarışma kapsamında 7 eser dereceye girdi. 33 esere sergileme ödülü verildi. Birincilik ve ikincilik ödülünü Edirne’den Servet Çınar kazanırken, üçüncülük ödülünün sahibi ise Elif Çakıcı oldu” dedi.

6. Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’na 29 kişinin 135 eserle katıldığını belirten Gürkan, "Değerlendirme sonucunda 6. Gazeteci Gözüyle Kırkpınar Fotoğraf Yarışması’nın birincisi DHA Edirne Muhabiri Engin Özmen, ikincisi Yenigün Gazetesi muhabiri Gökhan Zobar, üçüncüsü Sonhaber Gazetesi Muhabiri Erkan Ekşi oldu. Belediye Özel Ödülü’nü AA Edirne Muhabiri Hakan Şahin kazanırken, Kel Aliço Pehlivan Ödülü’nün sahibi İHA Edirne Muhabiri Koray Ustabaşı oldu. 15 eser ise mansiyon ödülünü kazandı. Dereceye girenleri kutluyorum. Ama her iki yarışmaya katılan tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" dedi.

Gürkan daha sonra dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.