Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 18:32

Kırkpınar’ın şampiyonu Orhan Okulu

657.

Kırkpınar’ın şampiyonu Orhan Okulu

15 Temmuz 2018 18:32

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Antalyalı başpehlivan Orhan Okulu, final güreşinde Samsunlu Şaban Yılmaz’ı yenerek, 2018 Tarihi Kırkpıbnar Yağlı Güreş Başpehlivanı oldu.


Sarayiçi Er Meydanı’ndan 657’incisi gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanların final güreşleri tamamlandı. Kırkpınar şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele eden başpehlivanlardan 2015 yılı birincisi Orhan Okulu, rakibi 2005 yılı birincisi Samsunlu Şaban Yılmaz’ı yenerek, altın kemerin bu yılki sahibi oldu.



Altın kemer, altın puanla geldi


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final güreşine kalan başpehlivanlar Orhan Okulu ve Şaban Yılmaz’ın final müsabakasının ilk yarım saatlik bölümünde yenişme olmadı. Müsabakanın 10 dakikalık puanlama bölümünde Er Meydanı’nda yenişemeyen başpehlivanlar, ‘altın puan’ bölümüne geçti. Yaklaşık 60 dakika süren zorlu mücadelede Orhan Okulu, rakibi Şaban Yılmaz karşısında bir puan alarak, altın kemeri kazanan taraf oldu.



Şampiyonluk yolculuğu


2015 yılında altın kemere uzanan Orhan Okulu, 657’inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, ilk turda Kaan Kaya’yı, ikinci turda Hasan Cengiz’i, üçüncü turda Nedim Gürel’i, çeyrek finalde Hüseyin Gümüşalan’ı, yarı finalde de Serhat Balcı’yı yenerek, bir kez daha geçen yıl olduğu gibi adını finale yazdırdı. Okulu, 2017 yılında altın kemeri İsmail Balaban ile yaptığı final güreşinde kaybetmişti. Bu yıl ise zorlu rakibi Şaban Yılmaz’ı Er Meydanı’nda mağlup ederek, 3 yıl aradan sonra 2018 yılı Kırkpınar şampiyonu oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç