Kırkpınar’ın son şampiyonu elendi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, başpehlivanlık çeyrek finali heyecanı yaşandı. 2017 yılı Kırkpınar Şampiyonu İsmail Balaban, çeyrek final müsabakasında Ali Gürbüz’e elenerek, Kırkpınar’a veda etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin final günü müsabakalarında, çeyrek final güreşleri tamamlandı. Er Meydanı’nda dualı çayıra çıkan 8 altın kemer adayı başpehlivan, kıran kırana güreşler yaparak, yarı finale isimlerini yazdırdı.

Akdeniz derbisinin galibi ‘Gürbüz’

Başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarında güreşler, normal süreleri dolunca, puanlama bölümüne geçildi. Çeyrek final müsabakasında ‘Akdeniz derbisi’ olarak adlandırılan 2011-12 yılı başpehlivanı Ali Gürbüz ve 2013-2017 yılı başpehlivanı İsmail Balaban’nın güreşinde altın puanla adını yarı finale yazdıran isim Ali Gürbüz oldu.

Okulu, 10 dakikada işi bitirdi

2015 yılı başpehlivanı Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan güreşinde adını yarı finale yazdıran isim Okulu oldu. Başpehlivan Okulu, rakibi Gümüşalan’ı, 10 dakikalık süre içerisinde tuş ederek, yendi. 2014 yılı başpehlivanı Fatih Atlı ile Serhat Balcı arasında yapılan kıran kıran güreş sonucunda ise altın kemer yoluna devam eden isim Atlı oldu. Kırkpınar’ın iki iddialı ismi 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz ile Faruk Akkoyun arasındaki müsabakada, Akkoyun sakatlığı nedeniyle güreşe devam edemedi ve yarı finale yükselen isim Yılmaz oldu.

Er Meydanı’nda yarı finalistler belli oldu

Başpehlivanlık çeyrek final müsabakası sonrası yarı finale çıkan isimler ise şöyle:

"Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı."

Öte yandan, yarı final güreşlerinin bugün saat 15.30’da yapılacağı bildirildi.