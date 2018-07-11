Kırkpınar’ın yiğitleri Er Meydanı için kayıt yaptırmaya başladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılacak pehlivanlar kayıt yaptırmaya başladı. Türkiye’nin birçok ilinden Edirne’ye gelen yüzlerce pehlivanın kayıt işlemleri devam ediyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 13 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için Edirne’ye gelen pehlivanlar Mimar Sinan Spor Salonu’nda hazırlanan kayıt alanında kayıt işlemlerine başladı. Kayıt işlemleri sırasında ilk olarak tartılan pehlivanlar, kilolarına göre güreşecek boylara ayrıldı. Güreşçiler, kaydın son işleminde güreşecekleri boylarda ilk tur güreşinde rakip için kura çekimlerini yaparak, kayıt işlemlerini tamamlıyor. Pehlivanlar, Kırkpınar Er Meydanı’nda, Minik 1, Minik 2, Tozkoparan, Deste Küçük, Deste Orta, Deste Büyük, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta, Başaltı ve Başpehlivan kategorilerinde dualı çayır Er Meydanı’nda güreşecek. Pehlivanların kayıt işlemleri, güreşlerin başlayacağı gün olan 13 Temmuz Cuma 2018 sabah saatlerine kadar devam edeceği açıklandı.

"Yeni bir pehlivan katılım rekoru bekliyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde geçtiğimiz yıl kırılan tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru olan 2 bin 199 sayısının bu sene artarak, yeniden bir rekor kırılabileceğini beklediklerini söyledi. Ayhan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde bu yıl ilk gün katılımın ve kayıt işlemlerinin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, "Bu sene 2 bin 400, 2 bin 500 civarında güreşçi bekliyoruz. İyi bir katılım var. Şu anda hazırlıklarımız her anlamda tamam. Kırkpınar bize atalarımızın bin yıllık bir emaneti. Bu emaneti de en güzel şekilde korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sezgin Yüksel: "Altın kemer yolunda sıcaklık ve kura çok önemli"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin eski başpehlivanlarından Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Sezgin Yüksel de başpehlivanlıkta altın kemer yolunda, kura ve hava sıcaklığının büyük bir etken olduğunu dile getirerek, "10-12 tane çok iyi, hazır durumda başpehlivanımız var. 60 başpehlivan Er Meydanı’na çıkacak. Burada havanın durumu da çok önemli sıcaklık çok önemli, kura çok önemli. 8 seri başının haricinde birbirine düşecek maçlar çok önemli. Şu anda tabi favoriler, geçen sene olduğu gibi bu yılda Kırkpınar’a aynı şekilde tadı, hızı, hazzı katacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.