Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırladığı ‘Kırmızı Dipli Mumlar’ davet için yola çıktı. Kırkpınar’ın en önemli öğelerinden biri olan ve özellikle devlet protokolünü davet etmek için kullanılan Kırmızı Dipli Mumlar’dan bu yıl 10 bin 800 adet hazırlandı.

Kırkpınar’a davet için kullanılan, ‘Sevgiyle Davet’ anlamına gelen Kırmızı Dipli Mumlar, tüm illere gönderilmeye başlandı. Kırkpınar’ın tarihi kadar eski olan bu geleneği yaşatmak için Edirne Belediyesi çeşitli ebatlarda 10 bin 800 adet Kırmızı Dipli Mum hazırladı. Kırkpınar afişleriyle birlikte Kırmızı Dipli Mumlar da davet için yola çıktı.

Dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin bu yıl 656’ncısını düzenleyeceklerini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Yiğitliğin, mertliğinin simgesi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri; 656 yıldır düzenlenen köklü bir organizasyonudur. Tarihinden gelen doğal yapısıyla bir kültür oluşturmuştur.Kırkpınar; cazgır, davul, pehlivan, kıspettir. Kırkpınar; Kırkpınar Ağası, Er Meydanı’dır. Kırmızı Dipli Mumdur. Edirne Belediyesi tarafından hazırlanan Kırmızı Dipli Mumlar; her yıl olduğu gibi bu yılda devlet erkanını, çevre il ve belediye başkanlarını davet etmek için yola çıktı. 656 yıllık bir geleneğe sahip çıkmak isteyen, bu heyecana tanıklık etmek isteyen herkesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet ediyoruz" dedi.