Kış depresyonuna dikkat

Psikiyatri Uzmanı Nurettin Kargı, "Kış aylarında her anlamda hayat zorlaşıyor. Dolayısıyla insanların depresyona girme oranı yükseliyor. Her mevsimde görülen depresyon, kış aylarında daha fazla görülüyor" dedi.

Depresyonun toplumda çok yaygın görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Kargı, "Bu bozukluk bütün mevsimlerde olabilir ancak mevsim geçişlerinde daha sık görülür. Çünkü bu dönemlerde ruhsal durumlarda dalgalanmalar oluyor. Dolayısıyla bu mevsim geçişlerinde psikilojik rahatsızlıklar daha fazla görüyoruz. Kış aylarında güneşli günlerin azalması, insanların daha çok kapalı yerlerde bulunması gibi sebepler daha sık görülmesinde önemli etkenlerdir. Özellikle güneşin çok fazla etkisi var. Çünkü Norveç, İsveç, Danimarka gibi güneşin daha az görüldüğü kuzey ülkelerde depresyonun daha sık görüldüğü araştırmalarla ortaya konulmuş bir gerçek" dedi.

"Kış aylarında her anlamda hayat zorlaşıyor"

Beslenme ve giyinmenin depresyon üzerinde etkili olduğunu kaydeden Kargı, "Tabi kış aylarında beslenme konusu da önemli. Çünkü yaz ayları kış aylarına oranla hem beslenme hem de giyim anlamında insanların daha rahat olduğu bir dönem. Kış aylarında her anlamda hayat zorlaşıyor. Bu da insanları strese sokuyor. Dolayısıyla insanların depresyona girme oranı yükseliyor. Her mevsimde görülen depresyon, kış aylarında daha fazla görülüyor" diye konuştu.

"Güneşin altında daha fazla zaman geçirin"

Kış aylarında depresyondan kurtulmanın yollarını anlatan Kargı, "İnsanların özellikle güneşli kış günlerinde yürüyüş yapmalarını, spor yapmalarını, güneşin altında daha fazla zaman geçirmelerini, özellikle ebeveynlerin çocuklarını doğayla iç içe yaşatmalarını tavsiye ediyorum. İnsanların kendilerini kapalı alanlara kapatmamaları gerekiyor" dedi.