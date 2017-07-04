“Kod Adı 2023” eğitimi Edirne’de tamamlandı

’Kod Adı 2023 Geleceğin Bilişim Uzmanları Yetişiyor’ projesi kapsamında öğrencilere algoritma, programlama, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği, sayısal zeka ve ürün geliştirme gibi deneyimler kazandırıldı.

Gençlere sertifikalarını takdim eden Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, "Dünya’nın tüm gelişmiş ülkelerinde erken yaşta kodlama eğitimlerinde kullanılan materyaller ve yerli kodlama eğitimi platformunun da içinde yer alacağı genişletilmiş bir müfredat ile genç simalara yenilikçi ve üretkenliklerini artıracak bir eğitim programı sunuldu" dedi.

Tüm eğitimlerin sonunda seçilen öğrencilere bilişim uzmanları tarafından, yaz döneminde ileri düzey yazılım geliştirme ve siber güvenlik eğitimleri verilecek. 3 hafta sürecek kamp programının ardından başarılı öğrencilere sertifika verilecek ve bu öğrenciler için TÜBİTAK ve BİLSEM kurumlarına referans mektubu yazılacak. Her eğitim döneminde yaklaşık 2 bin gence eğitim verilmesi hedeflenen projede yılda ortalama 20 bin gencin eğitim alması öngörülüyor.