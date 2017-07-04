Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 16:38

“Kod Adı 2023” eğitimi Edirne’de tamamlandı

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda bilişimde tüketen değil üreten nesillerin yetişmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ’Kod Adı 2023’ eğitimi Edirne’de tamamlandı.

“Kod Adı 2023” eğitimi Edirne’de tamamlandı

04 Temmuz 2017 16:38


’Kod Adı 2023 Geleceğin Bilişim Uzmanları Yetişiyor’ projesi kapsamında öğrencilere algoritma, programlama, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği, sayısal zeka ve ürün geliştirme gibi deneyimler kazandırıldı.


Gençlere sertifikalarını takdim eden Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, "Dünya’nın tüm gelişmiş ülkelerinde erken yaşta kodlama eğitimlerinde kullanılan materyaller ve yerli kodlama eğitimi platformunun da içinde yer alacağı genişletilmiş bir müfredat ile genç simalara yenilikçi ve üretkenliklerini artıracak bir eğitim programı sunuldu" dedi.


Tüm eğitimlerin sonunda seçilen öğrencilere bilişim uzmanları tarafından, yaz döneminde ileri düzey yazılım geliştirme ve siber güvenlik eğitimleri verilecek. 3 hafta sürecek kamp programının ardından başarılı öğrencilere sertifika verilecek ve bu öğrenciler için TÜBİTAK ve BİLSEM kurumlarına referans mektubu yazılacak. Her eğitim döneminde yaklaşık 2 bin gence eğitim verilmesi hedeflenen projede yılda ortalama 20 bin gencin eğitim alması öngörülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:38
  • Öğle :13:30
  • İkindi :17:31
  • Akşam :21:00
  • Yatsı :23:02
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!