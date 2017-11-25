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25 Kasım 2017 16:20

Kontrol için ocağa giren çavuş, göçük altında kaldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan bir kömür ocağında, içerde işçi olup olmadığını kontrol için ocağa giren vardiya çavuşu, yaşanan göçüğün ardından toprak altında kaldı.

Kontrol için ocağa giren çavuş, göçük altında kaldı

25 Kasım 2017 16:20

Ağır yaralanan çavuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Keşan’a bağlı Paşayiğit Mahallesi’nde bulunan kömür ocağında meydana gelen olayda, kömür çıkarmak için ocak içinde bulunan işçilerin, öğle yemeği için dışarı çıkmasının ardından, ocakta vardiya çavuşu olarak çalışan Aydın Demirbaş, ocak içersinde işçi olup olmadığını kontrol etmek üzere ocağa indi. Bir süre sonra Demirbaş’ın ocaktan çıkmadığını fark eden işçiler, ocağın içine girdi. İlk olarak Demirbaş’ın kaskını bulan işçiler, biraz ileride bir göçük olduğunu fark etti. Göçüğün yanına giden işçiler, toprak altında Aydın Demirbaş’ın elini fark etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından durum itafiyeye ve Jandarma’ya bildirildi. Olay yerine gelen Keşan Belediyesi’ne ait kaza kırım ekibinin de yardımıyla göçük altından çıkarılan Aydın Demirbaş, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzun süre toprak altında kaldığı iddia edilen Aydın Demirbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Nöbetçi Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri, kömür ocağına gelerek inceleme yaptı. Demirbaş’ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna konuldu. Aydın Demirbaş’ın Bartın’lı olduğu ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.


Öte yandan, kömür ocağının kısa bir süre önce yapılan kontrolde kapatıldığı ve eksiklikleri olduğu gerekçesiyle izninin olmadığı iddia edildi. Konuyla ilgili gerekli araştırmaların yapıldığı öğrenilirken, maden ocağı yetkililerinin Jandarma tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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