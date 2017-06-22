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22 Haziran 2017 18:54

Köprüleri taştan iki kent buluştu

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi kapsamında yaklaşık 3 bin kadın ziyaretçi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Köprüleri taştan iki kent buluştu

22 Haziran 2017 18:54

Hasan Akgün’ün nezaretinde Edirne’ye geldi.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve beraberindeki heyet Edirne’de resmi temaslarda bulunurken, Büyükçekmeceli kadınlar da tarihi yerleri ziyaret ederek bol bol alışveriş yaptı.


Başkan Hasan Akgün ve beraberindeki heyet ilk olarak Edirne Belediye binasına gelerek belediye başkanı Recep Gürkan’ı makamında ziyaret etti.


Ramazan ayında Edirne’ye olan kültür gezilerini geleneksel hale getirdiklerini ifade eden İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ‘Köprüleri taştan iki kent’ buluştu sloganıyla yola çıktıklarını ve Ramazan ayı içerisinde geleneksel olarak aralıksız sürdürdükleri Edirne ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.


Köprüleri taştan iki kent buluştu


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm Edirne halkına ve özellikle Edirne esnafına kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerini ileterek, “Bugün Ramazan ayının son günlerinde, yani 27’sinde gecikmeli olarak Edirne’deki yağmurlardan ötürü 1 hafta gecikme ile Edirne’deyiz. Tekrar Büyükçekmece hanımlarıyla yaklaşık 3 bin kişiyle bu akşam gece saat 00:30’a kadar Edirne’deki ziyaretlerimiz, alışverişlerimiz, yeme içmelerimiz devam edecek. Hiç ara vermeden bu hanımların oluşturduğu Edirne turumuzu yapmanın mutluluğu içindeyiz. Bu vesileyle bize ilgi ve alakası için Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a çok teşekkür ediyorum. Velhasıl Edirne Büyükçekmece Taşköprüler ile birbirine bağlanmış iki kenttir. İki kent aralıksız her Ramazan ayında bu şekilde kucaklaşıyor. Bu vesileyle öncelikle Edirne halkımızın, Büyükçekmece halkımızın ve tüm ülkemizin İslam âleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum” dedi.


Günün sonunda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmeceli hanımlar Selimiye Camii gölgesinde ve Mimar Koca Sinan heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.




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